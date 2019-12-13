Три человека погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье

В подмосковном городском округе Раменское при пожаре в частном доме погибли три человека, сообщили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.

О загоревшемся одноэтажном деревянном жилом доме на ул. Новой в деревне Чулково в 3:42 сообщил очевидец. Огонь охватил 48 кв. м, пожарным удалось ликвидировать возгорание к 4:50. В тушении участвовали десять человек и три единицы техники.

13 декабря в селе Глубокое в Алтайском крае загорелся частный дом, в результате происшествия погибли шесть человек. По предварительным данным, четверо из них — дети. По факту пожара СК завел уголовное дело.