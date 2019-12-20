Глава Пентагона сообщил об условиях пребывания военных США в Сирии

Американские военные будут находиться в Сирии до тех пор, пока запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» будет представлять угрозу. Об этом министр обороны США Марк Эспер заявил во время брифинга в Пентагоне.

«Мы будем там, пока не гарантируем поражение ИГИЛ, — сказал он. — Мерилом для нас выступает такая ситуация, при которой «Исламское государство» будет находиться под контролем у местной полиции и сил безопасности».

Выступавший с ним председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли отметил, что нахождение американских войск за рубежом связано с «национальными интересами» США.

В начале октября Анкара начала военную операцию против курдских отрядов на границе с Сирией. После этого президент США Дональд Трамп распорядился вывести американских военных из района проведения турецкой операции. Позднее стало известно о возвращении военных США на шесть баз в Сирии. СМИ писали, что американская армия усиливает присутствие у северо-восточной границы Сирии и в районах нефтяных месторождений.