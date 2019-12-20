В Карибском море из-за столкновения круизных лайнеров пострадал человек

В Карибском море у мексиканского острова Косумель столкнулись два круизных лайнера, сообщает Reuters со ссылкой на представителя круизной компании Carnival.

Одно из судов пыталось пришвартоваться к берегу, следовавший за ним лайнер задел его, повредив часть кормы. В результате инцидента один человек получил легкую травму.

В компании заверили, что происшествие не повлияло на годность лайнеров к плаванию. Власти Косумеля по факту произошедшего начали проверку.

В июне круизный лайнер и теплоход столкнулись в канале Джудекка в Венеции. Инцидент произошел из-за разрыва буксирной линии, которая связывала лайнер с одним из буксиров. Из-за происшествия четыре человека получили ранения, двое из них были госпитализированы.

