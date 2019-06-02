В Сети появилось видео аварии с круизным лайнером и теплоходом в Венеции

Очевидцы выкладывают на своих страницах в социальных сетях видеозаписи и фото, на которых запечатлен как момент столкновения круизного лайнера и теплохода в канале Джудекка в Венеции, так и последствия этой аварии. Похожие изображения также публикуют издания Gazzettino и Corriere della sera.

https://www.instagram.com/p/ByM6E8FFqFq/

На записях, которые на страницах в Instafram разместили пользователи под никами manuelbartolomeo и antonellocerri, видно, как мощный круизный корабль въезжает в набережную. С другой стороны кормой он врезается в туристический теплоход. Последний, указывали прежде местные газеты, находился в процессе швартовки у берега.

https://www.instagram.com/p/ByM53CCjfk7/

По информации Gazzettino, круизный корабль Opera Msc проходил через канал Джудекка в сопровождении двух буксиров, однако, когда он пришвартовался к пирсу на морском вокзале Сан-Базилио, буксиры не смогли его удержать. По предварительной версии, указывала Corriere della sera, инцидент произошел из-за разрыва буксирной линии, которая связывала лайнер с одним из буксиров.