Супруга королевы Елизаветы II госпитализировали

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп госпитализирован, однако это «меры предосторожности», заявили в Букингемском дворце. Об этом сообщает Би-би-си.

Принц Филипп, носящий титул герцога Эдинбургского, помещен в больницу имени короля Эдуарда VII в Лондоне. В сообщении Букингемского дворца говорится, что супруга Елизаветы II положили в больницу по совету его врача для наблюдения и лечения, связанного с имеющимися у него заболеваниями. Уточняется также, что это была не экстренная, а плановая госпитализация.

Принцу Филиппу 98 лет. Весной 2017 года он объявил о решении отойти от публичной деятельности. Таким образом он отказался от выполнения представительских функций на официальных мероприятиях.

В 2018 году супруг королевы успешно перенес операцию на тазобедренном суставе.