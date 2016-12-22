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Супруг Елизаветы II принц Филипп успешно перенес операцию
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Супруг Елизаветы II принц Филипп успешно перенес операцию
Общество, 20:25
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Супруг Елизаветы II принц Филипп успешно перенес операцию

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп герцог Эдинбургский успешно перенес операцию на тазобедренном суставе. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

«Герцог Эдинбургский перенес успешную операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава. Его состояние удовлетворительное», — отмечается в заявлении. Предполагается, что герцог пробудет в больнице еще несколько дней.

Отмечается, что принц Филипп «чувствует себя комфортно и находится в хорошем расположении духа». Операция прошла в больнице имени короля Эдуарда VII в Лондоне.

О плановой госпитализации 96-летнего супруга англиийской королевы сообщили 3 апреля. Весной 2017 года герцог объявил, что он намерен отойти от публичной деятельности и перестанет выполнять представительские функции на различных официальных мероприятиях.

Теги: Великобритания , Елизавета II
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