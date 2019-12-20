Владелец Gelandewagen назвал причину сброса автомобиля с вертолета

Владелец Gelandewagen блогер Игорь Мороз в своем видео, размещенном в YouTube, объяснил, почему сбросил с вертолета в Карелии свой автомобиль.

На опубликованном ролике также видно, как Мороз на автомобиле приезжает на аэродром, после чего иномарку на тросы подвешивают к вертолету. Также на записи видно, как вертолет с машиной поднимается в воздух, после чего показаны кадры падения Gelandewagen.

По словам Мороза, покупка машины Mercedes Gelandewagen два года назад была «маленькой целью» блогера. С момента приобретения владелец разочаровался в автомобиле по причине частых поломок и дорогого содержания.

«Раз я в нем разочаровался, я его уничтожу», — сказал он.