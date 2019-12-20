Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 62,41 (-0,12) Quote, 13:15
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 69,38 (-0,21) Quote, 13:15
Под Волгоградом начали проверку из-за заклеившей рот детям учительницы Общество, 20:34 Какой цвет не дает злиться. Тест РБК Стиль и LG OLED, 20:29 Медведев усомнился в необходимости снижения нештрафуемого порога скорости Общество, 20:27 Теннисист Хачанов потерпел крупное поражение в полуфинале турнира в ОАЭ Спорт, 20:20 В Оренбургской области в ДТП с микроавтобусом погибли четыре человека Общество, 20:14 Пленник пледа или диванный эксперт: чем заняться на Новый год. Тест РБК и Huawei, 20:00 Минфин ответил на претензии Грефа к проекту закона о защите инвестиций Бизнес, 19:55 Владелец Gelandewagen назвал причину сброса автомобиля с вертолета Общество, 19:45 Суд отправил фигуранта дела Baring под домашний арест вопреки позиции СК Финансы, 19:42 Футболист сборной Украины провалил допинг-тест Спорт, 19:35 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:31 Как угадать с заветным подарком для любого знака зодиака РБК и BoscoCasa, 19:30 Матвиенко заявила о возможности донастройки Конституции Политика, 19:21 Супруга королевы Елизаветы II госпитализировали Общество, 19:16
Общество ,  
0 
Владелец Gelandewagen назвал причину сброса автомобиля с вертолета

Владелец Gelandewagen блогер Игорь Мороз в своем видео, размещенном в YouTube, объяснил, почему сбросил с вертолета в Карелии свой автомобиль.

На опубликованном ролике также видно, как Мороз на автомобиле приезжает на аэродром, после чего иномарку на тросы подвешивают к вертолету. Также на записи видно, как вертолет с машиной поднимается в воздух, после чего показаны кадры падения Gelandewagen.

По словам Мороза, покупка машины Mercedes Gelandewagen два года назад была «маленькой целью» блогера. С момента приобретения владелец разочаровался в автомобиле по причине частых поломок и дорогого содержания.

«Раз я в нем разочаровался, я его уничтожу», — сказал он.

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии
Общество

19 декабря СМИ сообщили о том, что двое жителей Москвы приехали в Карелию, чтобы сбросить с вертолета Mercedes-Benz G-класса 1995 года выпуска. По данным издания «Столица на Онего», мужчины заключили договор с гендиректором аэропорта «Пески» Алексеем Николаевым и пилоты подняли в небо вертолет, прикрепив к нему на тросе автомобиль. За 20 минут полета мужчины заплатили 250 тыс. руб.

В то же время блогер на видео говорит, что привлек к осуществлению своей задумки частную компанию ООО «Горные вертолеты».

После инцидента транспортная полиция начала проверку.

Теги: Gelandewagen, Карелия, вертолет
Задайте вопрос Ольге Васильевой
Министр ответит в прямом эфире 24 декабря на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Полиция начала проверку после сброса Gelandewagen с вертолета в Карелии
Общество
Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter