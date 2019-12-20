Полиция начала проверку после сброса Gelandewagen с вертолета в Карелии

Полиция начала проверку после сброса Gelandewagen с вертолета в Карелии

Транспортная полиция начала проверку после того, как в Карелии двое москвичей сбросили с вертолета автомобиль Gelandewagen, сообщили РБК в пресс-службе управления на транспорте МВД по СЗФО.

Чтобы установить все обстоятельства случившегося, сотрудники полиции также изучают видеоматериалы, размещенные в Сети, добавили в ведомстве.

В аэропорте Пески не ответили на звонки РБК.

19 декабря два москвича, договорившись с руководством аэропорта около Петрозаводска, подвесили к вертолету на тросе Mercedes Gelandewagen 1995 года, который затем сбросили с высоты.