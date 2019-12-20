Выход на орбиту американского корабля Starliner прошел нештатно

Выведение американского новейшего космического корабля CST-100 Starliner на орбиту прошло нештатно, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«У Starliner произошло нештатное выведение на орбиту, но Boeing контролирует корабль. Команда управления и контроля оценивает следующий маневр», — отмечается на сайте NASA. Сообщается, что корабль вышел не на запланированную орбиту, он сейчас «в стабильной конфигурации», а диспетчеры полетов устраняют неисправности.

20 декабря ST-100 Starliner, созданный компанией Boeing, успешно стартовал к Международной космической станции с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Его запуск с помощью ракеты-носителя Atlas V состоялся в 14:36 мск.

Это тестовый полет американского корабля. Планируется, что 21 декабря он пристыкуется к Международной космической станции. На борту Starliner несет около 270 кг груза, в том числе продукты питания для экипажа МКС.