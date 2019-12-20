Мэр Калуги ушел в отставку

На внеочередном заседании городской думы Калуги депутаты приняли отставку мэра города Дмитрия Разумовского, сообщает официальный сайт городской управы Калуги.

Разумовский сложил свои полномочия в связи с переходом на работу в правительство Калужской области. Ему предложили занять должность заместителя губернатора. «Вчера вечером я предложил ему стать заместителем губернатора Калужской области, министром развития цифровой экономики Калужской области, чтобы активнее продвигать начатое ранее им направление», — сказал на заседании губернатор области Анатолий Артамонов (цитата по ТАСС).

Временно исполняющим полномочия мэра Калуги стал первый заместитель Разумовского Дмитрий Денисов.

Дмитрий Разумовский в 2000-х годах работал в министерстве строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Калужской области, в Федеральном агентстве по недропользованию России и других организациях. В 2011 году он стал заместителем министра, а затем министром развития информационного общества Калужской области, потом перешел на аналогичный пост в министерство экономического развития области. Пост мэра Калуги Разумовский занимал с апреля 2018 года.