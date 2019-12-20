Эксперт дал советы по выбору недорогих игристых вин

При выборе недорого игристого вина к Новому году лучше всего ориентироваться на год урожая или дату розлива, считает руководитель информационного центра WineRetail, почетный член Союза сомелье Александр Ставцев.

«Если на этикетке недорогого вина год урожая не указан, я бы ориентировался на дату розлива — это должен быть как минимум 2019 год, как максимум второе полугодие 2019 года. Потому что недорогие вина вкусны именно свежими», — сказал эксперт, отметив, что «классические вина» в бутылках могут выдерживаться дольше.

По словам эксперта, покупателям, желающим приобрести качественное игристое вино, стоит внимательно смотреть на этикетку бутылки. «У нас в магазинах очень много напитков, которые не являются винами, но под них мимикрируют. Это так называемые винные напитки: Bosco, Santo Stefano. Если вы внимательно почитаете состав, то увидите, что там и вода присутствует, а в винных напитках до 50% воды может быть, могут быть и ароматизаторы, красители», — сообщил Ставцев. По его словам, такие напитки сделаны по отдельным ГОСТам. «Это не фальсификат, но это и не вино», — отметил он.

Если стоит задача выбрать именно игристое вино или шампанское, на этикетке и должно быть написано «Вино игристое» или «Российское шампанское», поясняет эксперт.

По его словам, среди недорогих игристых вин есть достойные экземпляры. Однако, по его словам, если такое вино стоит меньше 500 руб., то оно будет сделано не классическим методом, когда брожение идет в отдельной бутылке, а по так называемому «методу Шарма», когда брожение идет в герметичных цистернах большого объема, а затем под давлением разливается в бутылки. Это менее дорогая технология производства игристых вин, пояснил Ставцев. По его словам, так делают, например, игристые вина Asti.