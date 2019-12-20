В МИД Украины ответили на слова Путина об исконно русских территориях

В МИД Украины ответили на слова Путина об исконно русских территориях

МИД Украины осуждает заявление президента России Владимира Путина об «исконно русских землях». Об этом заявил замглавы украинского внешнеполитического ведомства Василий Боднар во время «Часа вопросов к правительству», трансляцию которого вел телеканал «112 Украина».

С просьбой прокомментировать заявление Путина к Боднару обратилась сопредседатель депутатской фракции «Европейской солидарности» Ирина Геращенко. По ее мнению, слова Путина «носят характер вмешательства в суверенитет Украины».

«Мы однозначно это осуждаем, и никакой нарратив Путина и никакие его выдумки не будут работать для нас», — заявил Боднар, напомнив, что «в свое время Москва была подчинена Киеву».

Он добавил, что МИД Украины опубликует официальное заявление по поводу слов российского лидера 20 декабря.