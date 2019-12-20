Обвиняемого в попытке подрыва «Сапсана» осудили на 22 года

Обвиняемого в попытке подрыва «Сапсана» осудили на 22 года

Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима Эмома Бухоева за попытку организовать крушение поезда «Сапсан» в 2017 году, передает ТАСС.

Бухоева признали виновным по нескольким статьям, в том числе о незаконном владении оружием и взрывчатыми веществами или устройствами, о создании террористической группировки и угрозе совершения теракта.

В июне Московский окружной военный суд за попытку теракта на «Сапсане» осудил семерых сторонников «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) на сроки от 15 до 21 года. Все они уроженцы Таджикистана.

В июле 2017 года мужчины установили на путях железнодорожный башмак. Поезд повредил пять вагонов, но не сошел с рельсов. Злоумышленники также собирались устроить взрыв. РЖД оценили ущерб от их действий в 55 млн руб.

