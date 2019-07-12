В Москве осудили семерых сторонников ИГ за попытку теракта на «Сапсане»

В Москве осудили семерых сторонников ИГ за попытку теракта на «Сапсане»

Московский окружной военный суд вынес приговор семерым членам террористический организации «Исламское государство» (запрещена в России) за попытку организовать крушение поезда «Сапсан» в 2017 году, сообщает ТАСС. Им назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от 15 до 21 года в колонии строгого режима.

Все фигуранты — уроженцы Таджикистана, проживавшие в Петербурге. Суд начал рассматривать их дело в мае 2019 года.

По данным следствия, весной 2017 года они запланировали устроить теракт на скоростном поезде «Сапсан», курсирующем между Москвой и Санкт-Петербургом, «в знак протеста против проведения российскими вооруженными силами операции в Сирии». После этого осужденные собирались опубликовать в интернете обращение с требованием вывода войск из республики.

7 июля 2017 года они установили на путях железнодорожный башмак. Поезд протаранил препятствие и повредил пять вагонов, но не сошел с рельсов. Также осужденные собирались устроить взрыв. РЖД оценили ущерб от их действий в 55 млн руб.