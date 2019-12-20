Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 62,41 (-0,12) Quote, 13:15
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 69,38 (-0,21) Quote, 13:15
Путин заявил о «многих» невыполненных пунктах по Союзном государству Политика, 15:57 Акционеры Yandex одобрили реструктуризацию компании Технологии и медиа, 15:48 Luxury выходит на новые рынки. Дайджест иностранных СМИ Pro, 15:43 Путешествия без правил: новый стильный кроссовер Haval F7X РБК Стиль и Haval, 15:42 Новейший американский корабль Starliner успешно стартовал к МКС Технологии и медиа, 15:35 Как обезопасить себя от мошенников при сделках с недвижимостью. Карточки РБК и Сбербанк, 15:33 Силы Хафтара дали ополченцам в Триполи три дня для отвода отрядов Политика, 15:32 Второй за неделю мужчина залез на опору Крымского моста в центре Москвы Общество, 15:30 The Guardian признала Месси лучшим футболистом года Спорт, 15:30 «Трудности перелома» с Сергеем Федориновым: мини-сериал «РБК Pro» Pro, 15:29  Орешкин назвал спорные моменты на переговорах Путина и Лукашенко Политика, 15:27 В МИД Украины ответили на слова Путина об исконно русских территориях Политика, 15:25 Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык Общество, 15:25 Единый продавец телерекламы пошел на уступки крупным рекламодателям Технологии и медиа, 15:21
Общество ,  
0 
Второй за неделю мужчина залез на опору Крымского моста в центре Москвы

В Москве на опору Крымского моста у Парка Горького залез мужчина, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

«Сейчас к месту на мост вызвана автолестница», — заявили в ведомстве.

«ОВД-Инфо» публикует фото мужчины, забравшегося на мост. Он держит плакат с требованием перестать «кошмарить» Сергея Щербакова, YouTube и профсоюз ГБУ «Автомобильные дороги». Он записал видео, в котором назвал свои действия одиночным пикетом в поддержку Щербакова, которого, по его словам, три месяца лишают зарплаты.

«Пока к нам в пресс-службу не поступала информация», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В пресс-службе ГБУ «Автомобильные дороги» рекомендовали обратиться в департамент ЖКХ Москвы, РБК направил туда запрос.

Движение на мосту было частично перекрыто в сторону улицы Житная, передает «РИА Новости». Источник агентства рассказал, что переговоры с мужчиной вели сотрудники правоохранительных органов.

Аналогичная ситуация произошла 15 декабря, тогда причиной перекрытия движения также стал забравшийся на опору моста мужчина.

Теги: Крымский мост, Москва, новости РБК
Задайте вопрос Ольге Васильевой
Министр ответит в прямом эфире 24 декабря на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
На Крымском мосту в Москве перекрыли две полосы из-за мужчины на опоре
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter