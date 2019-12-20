Второй за неделю мужчина залез на опору Крымского моста в центре Москвы

Второй за неделю мужчина залез на опору Крымского моста в центре Москвы

В Москве на опору Крымского моста у Парка Горького залез мужчина, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

«Сейчас к месту на мост вызвана автолестница», — заявили в ведомстве.

«ОВД-Инфо» публикует фото мужчины, забравшегося на мост. Он держит плакат с требованием перестать «кошмарить» Сергея Щербакова, YouTube и профсоюз ГБУ «Автомобильные дороги». Он записал видео, в котором назвал свои действия одиночным пикетом в поддержку Щербакова, которого, по его словам, три месяца лишают зарплаты.

«Пока к нам в пресс-службу не поступала информация», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В пресс-службе ГБУ «Автомобильные дороги» рекомендовали обратиться в департамент ЖКХ Москвы, РБК направил туда запрос.