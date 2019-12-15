На Крымском мосту в Москве перекрыли две полосы из-за мужчины на опоре

На Крымском мосту в Москве перекрыли две полосы из-за мужчины на опоре

На Крымском мосту в Москве перекрыли для движения две полосы дороги. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГИБДД по Москве.

В ГУ МЧС по Москве заявили, что на опору моста забрался мужчина. «С ним ведутся переговоры, на месте работают городские службы», — заявили в ведомстве.

Фото: Светлана Витковская / РБК

На фото и видео, которое прислал читатель РБК, видно, что по внутренней стороне Садового кольца, которое проходит по мосту, автомобили едут только в один ряд. Рядом стоят машина скорой помощи и пожарная машина с лестницей. На месте дежурит сотрудник ДПС.