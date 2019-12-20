В Москве завели дело после ранения мужчины у фитнес-клуба в Марьино

В Москве завели дело после ранения мужчины у фитнес-клуба в Марьино

В Москве завели уголовное дело по факту огнестрельного ранения мужчины около фитнес-клуба в районе Марьино, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.

«В отношении мужчины, который открыл огонь возле фитнес-клуба по улице Братиславская, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», — сообщили РБК в ведомстве. Сейчас полиция разыскивает стрелка, пострадавший находится в больнице.

По данным МВД, 19 декабря в районе Марьино мужчина пришел в спортивное учреждение и рассказал его сотрудникам, что неизвестные ранили его и скрылись. Мужчину доставили в больницу. По информации ТАСС, он получил ранения ног и ягодичной области.