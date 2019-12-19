Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 62,53 (-0,05) Quote, 13:27
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 69,59 (-0,1) Quote, 13:27
Подмосковный суд утвердил приговор осужденной за гашиш израильтянке Общество, 18:41 Сделать дом уютнее: 5 функциональных вещей — себе или в подарок Партнерский материал, 18:36 Соцзащита объяснила требование лишить прав родителей девочки из больницы Общество, 18:33 В центре Москвы у здания ФСБ произошла стрельба Общество, 18:22 МВД начало проверку после ранения мужчины в московском районе Марьино Общество, 18:19 Вырулить в плюс: на чем и сколько теряет транспортная компания Pro, 18:13 Леонид Слуцкий вернулся в чемпионат России по футболу Спорт, 18:09 СМИ узнали о запрете Джонсона использовать термин Brexit после 31 января Политика, 18:07 5 причин влюбиться в пасту РБК Стиль и Barilla, 18:06 Журнал Nature назвал 10 самых важных людей для науки в 2019 году Стиль, 18:05 NiceHash приостановила выплаты пострадавшим от взлома клиентам Крипто, 18:05 Минкомсвязи назвало дату учений по «суверенному Рунету» Технологии и медиа, 18:03 Путин пообещал изучить обстоятельства дела активиста Котова Общество, 17:51 Путин заявил об отсутствии планов по созданию военного союза с Китаем Политика, 17:43
Общество ,  
0 
МВД начало проверку после ранения мужчины в московском районе Марьино

Неизвестные ранили мужчину в московском районе Марьино. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве рассказали, что мужчина пришел в спортивное учреждение, которое находится на улице Братиславская, дом 18. Он рассказал работникам, что неизвестные ранили его, а потом скрылись.

«Сотрудники спортклуба вызвали ему скорую, он госпитализирован. На месте работают сотрудники полиции, характер травм пока неизвестен», — сказали в пресс-службе главка.

СК завел дело после перестрелки полицейских на станции метро в Москве
Общество

ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка полиции сообщает, что по факту произошедшего начата проверка. Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что неизвестные выстрелили мужчине в ногу. 

По данным «Московского комсомольца», раненый забежал в клуб единоборств «Колизей». Издание отмечает, что пострадавшим оказался 29-летний Ренат Сайбулаев. По его словам, он стоял возле многоэтажки рядом с клубом, когда к нему подбежал неизвестный и начал стрелять. «МК» пишет, что на злоумышленнике был капюшон. По данным РЕН ТВ, на мужчину напали двое в черных масках.

Теги: новости РБК, Москва, нападение, стрельба
Футурология: Сколько вариантов будущего нас ждет и как оно изменит людей Все материалы
Материалы по теме
СК завел дело после перестрелки полицейских на станции метро в Москве
Общество
В Москве неизвестные обстреляли такси и похитили 400 тыс. руб.
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter