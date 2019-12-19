МВД начало проверку после ранения мужчины в московском районе Марьино

МВД начало проверку после ранения мужчины в московском районе Марьино

Неизвестные ранили мужчину в московском районе Марьино. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве рассказали, что мужчина пришел в спортивное учреждение, которое находится на улице Братиславская, дом 18. Он рассказал работникам, что неизвестные ранили его, а потом скрылись.

«Сотрудники спортклуба вызвали ему скорую, он госпитализирован. На месте работают сотрудники полиции, характер травм пока неизвестен», — сказали в пресс-службе главка.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка полиции сообщает, что по факту произошедшего начата проверка. Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что неизвестные выстрелили мужчине в ногу.