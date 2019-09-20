В Воронеже неизвестный попытался ограбить Сбербанк

В отделении Сбербанка в центре Воронежа произошла попытка ограбления, сообщает «Вести.Воронеж» со ссылкой на источник. ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Воронежской области сообщает, что на отделение банка в этом городе была совершена попытка разбойного нападения.

«В Воронеже была попытка разбойного нападения на отделение Сбербанка», — сообщила агентству руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Источник «Вести.Воронеж» сообщил, что нападение на отделение на улице Кольцовской около 12:10 мск собирался совершить грабитель-мужчина. По предварительным данным, никто не пострадал.

В региональном управлении полиции РБК сообщили, что пока не могут дать определение этому преступлению. «Квалификацию данному преступлению мы дать не можем. Пока что все детали происшествия устанавливаются», — подчеркнули в управлении.

В пресс-службе Центрально-Черноземного банка ПАО «Сбербанк» РБК подтвердили инцидент. «Клиенты, сотрудники и имущество банка не пострадали. Служба безопасности оказывает содействие правоохранительным органам. Дополнительный офис продолжил работу в штатном режиме», — заявили в компании.