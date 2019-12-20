Украинский журналист ответил Путину на реплику о советских танках

Украинский журналист Роман Цимбалюк, который задал вопрос об украинских танках на Кубани российскому лидеру Владимиру Путину в ходе ежегодной пресс-конференции 19 декабря, продолжил обсуждение темы на своей странице в Facebook.

Отвечая на реплику Путина о том, что на вооружении у Украины находится разработанный в СССР танк Т-64, Цимбалюк отметил, что танк и в самом деле является советским, но у украинской стороны есть его модернизированная версия: до уровня «Булат». По словам журналиста, на вооружении у российской армии также в основном находятся модернизированные танки, в том числе Т-72Б3.

Ранее 19 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции Путин ответил шуткой на предположение Цимбалюка о том, что позиция российского президента по отношению к Киеву изменилась бы при появления на Кубани украинских танков. «Вы имеете в виду 72-е машины или 34-е?» — сказал Путин, имея в виду разработанные в СССР танки Т-72 (принят на вооружение в 1973 году) и Т-34 (1940 год). Цимбалюк возразил, что основным боевым танком Украины является произведенный в Харькове Т-64, на что Путин отметил, что и этот танк — «советская машина».

Согласно данным Минобороны Украины, на вооружении у страны находятся танки Т-64 БВ, Т-64 БМ «Булат» и Т-84. Модернизированный Т-64 БМ «Булат» был принят на вооружение в 2004 году.