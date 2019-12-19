Путин ответил шуткой на реплику журналиста с Украины о танках на Кубани

Путин ответил шуткой на реплику журналиста с Украины о танках на Кубани

Президент России Владимир Путин ответил шуткой на реплику украинского журналиста Романа Цимбалюка, предположившего, что позиция российского лидера по отношению к Киеву была бы иной в случае появления на Кубани украинских танков.

«Вы имеете в виду 72-е машины или 34-е?» — ответил Путин, имея в виду разработанные в СССР танки Т-72 (принят на вооружение в 1973 году) и Т-34 (1940 год).

«У нас основной боевой танк Т-64. Произведен в Харькове», — ответил Цимбалюк.

«Ну это тоже советская машина», — парировал Путин.