«Нафтогаз» сообщил о еще одной трехсторонней встрече по газу до января

«Нафтогаз» сообщил о еще одной трехсторонней встрече по газу до января

Представители России, Украины и Евросоюза еще раз встретятся до конца года, чтобы обсудить новый контракт о транзите российского газа через территорию Украины. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По словам Витренко, на трехсторонней встрече необходимо будет обсудить достигнутые в Берлине 19 декабря договоренности. Он не назвал дату встречи, но отметил, что она должна пройти «буквально в ближайшее время, до конца года».

19 декабря в Берлине по итогам трехсторонних консультаций «Нафтогаз» и «Газпром» подготовили проект нового соглашения по транзиту газа через территорию Украины. Российский министр энергетики Александар Новак сообщал, что документ находится в «высокой степени готовности», но отмечал, что он «требует согласования».



Действующий контракт России и Украины по транзиту газа истекает в конце декабря.