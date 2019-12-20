Миллер примет участие в переговорах с Украиной по газу

Миллер примет участие в переговорах с Украиной по газу

Москва и Киев продолжат переговоры по транзиту газа через территорию Украины 20 декабря на высоком уровне. Об этом со ссылкой на собеседника в «Газпроме» сообщает «РИА Новости».

О том, что переговоры продолжатся в пятницу в Минске пишет ТАСС со ссылкой на представителя компании.

Как сообщает агентство, уровень переговоров будет не технический. «Уровень высокий. От «Газпрома» — [глава компании Алексей] Миллер» (цитата по ТАСС).

РБК направил запрос в «Нафтогаз».

19 декабря в Берлине прошли консультации по вопросам транспортировки российского газа через территорию Украины. Они проходили в здании Федерального министерства экономики и энергетики Германии и длились около девяти часов.