Общество , 19 дек, 23:51
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В Петербурге на Невском проспекте автомобиль вылетел на тротуар после ДТП
На Невском проспекте в Санкт-Петербурге столкнулись два легковых автомобиля Lexus и Volkswagen, во время аварии никто не пострадал. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти.
По данным издания, ДТП произошло недалеко от Екатерининского сада. После столкновения Lexus вылетел на тротуар. По опубликованным с места аварии фотографиям видно, что обе иномарки получили сильные повреждения.
Ранее, 5 декабря, на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге автомобиль Audi A7 столкнулся с Mercedes-Benz, после чего вылетел на газон и «по касательной» задел 13 машин. Из-за ДТП пострадали только пассажиры Audi - мужчина и женщина, они получили травмы средней тяжести. По информации ГИБДД, управлявший иномаркой водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Там отметили, что пассажиры Audi не были пристегнуты и при ударе девушка вылетела из машины.