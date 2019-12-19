В Петербурге на Невском проспекте автомобиль вылетел на тротуар после ДТП

В Петербурге на Невском проспекте автомобиль вылетел на тротуар после ДТП

На Невском проспекте в Санкт-Петербурге столкнулись два легковых автомобиля Lexus и Volkswagen, во время аварии никто не пострадал. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти.

По данным издания, ДТП произошло недалеко от Екатерининского сада. После столкновения Lexus вылетел на тротуар. По опубликованным с места аварии фотографиям видно, что обе иномарки получили сильные повреждения.