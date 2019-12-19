СМИ сообщили о столкновении катера с россиянами с яхтой в Таиланде

СМИ сообщили о столкновении катера с россиянами с яхтой в Таиланде

Катер с российскими туристами на борту врезался в яхту на юге Таиланда, в результате 12 человек пострадали, а капитан катера погиб. Об этом сообщает Bangkok Post.

Катер, на борту которого находились 49 человек (из них 45 — туристы) столкнулся с яхтой Stella недалеко от острова. Яхтой, по данным издания, командовал россиянин, 47-летний Александр Горбунов.

Капитан катера погиб, еще один член экипажа пропал без вести. Ранения получили 12 туристов, среди которых есть граждане России, Пакистана, Эстонии, Ирана, Великобритании и Египта. Они, по данным издания, находятся в госпитале в Пхукете.

«Посольство в курсе произошедшего и в настоящее время выясняет обстоятельства инцидента. По предварительным данным, погиб капитан скоростной лодки — гражданин Таиланда», — сообщили РБК в посольстве России в Таиланде.

Сейчас проверяются данные о степени тяжести травм пассажиров лодки и яхты, а также информация, есть ли среди них российские граждане, в том числе несовершеннолетние, рассказали в посольстве.