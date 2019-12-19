В Московской области задержали подозреваемых в убийстве ювелира

В Московской области задержали двух подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого без головы и кистей рук ранее обнаружили на берегу реки Рузы. Об этом сообщает Главное следственное управления СК по Московской области.

По подозрению в убийстве задержали двоих москвичей 1966 и 1980 годов рождения. Cотрудники СК и МВД установили личности погибшего: им оказался житель Одинцово — 53-летний частный ювелир. Родственники не знали о его местонахождении с 24 ноября.

Следствие полагает, что в этот день потерпевший пришел в один из московских торговых центров к своим знакомым. Между ними возник конфликт «на почве личных неприязненных отношений и ранее произошедших разногласий». Один из мужчин убил ювелира, нанеся ему множество ножевых ранений. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемые разместили фрагменты тела в разные сумки и вынесли из торгового центра, а затем оставили тело на берегу реки, считает СК.

Тело мужчины без головы и кистей рук на берегу реки Рузы обнаружили 13 декабря.