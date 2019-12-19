СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину

Следственный комитет организовал в Краснодарском крае доследственную проверку по факту информации о том, что ветераны в этом регионе проживают в ненадлежащих условиях, хотя для них к 60-летию Победы были построены дома. Это следует из сообщения СК, поступившего в РБК.

Ранее в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков сообщил, что жилые дома в Краснодарском крае, которые были построены для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, «превратились в настоящие трущобы». По его словам, ветераны там живут, «как бомжи», а дома разваливаются. Кроме того, утверждает журналист, власти региона используют эти дома в собственных целях: заселяют туда посторонних людей и берут с них плату. Комков также отметил, что администрация города Сочи сносит качественные дома вместо того, чтобы благоустроить в них квартиры для ветеранов. При этом, по словам Комкова, власти города «прикрываются» распоряжением президента. Журналист обратился к Путину с просьбой навести порядок в этой сфере.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Краснодарскому краю незамедлительно организована доследственная проверка», — говорится в сообщении СУ СК по региону. Уточняется, что ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, как передает «РБК Кубань», заявил, что с момента постройки жилья (с 2006 года), о котором шла речь на пресс-конференции Путина, не поступало ни одной жалобы о том, что оно находится в плачевном состоянии. При этом он отметил, что в настоящий момент в этих домах не проживает ни один ветеран Великой Отечественной войны.