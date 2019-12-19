Летевший в Москву самолет вернулся в аэропорт Екатеринбурга

В Екатеринбурге самолет совершил аварийную посадку вскоре после вылета, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Кольцово.

«Рейс WZ-9022, следовавший из Екатеринбурга в Москву, вскоре после вылета вернулся в пункт вылета. На борту находилось три члена экипажа», — рассказали в пресс-службе аэропорта. Там также сообщили, что аэропорт принимает и отправляет воздушные суда без ограничений.

«Это технический рейс, то есть перегон самолета в базовый аэропорт после формы. На борту самолета было три члена экипажа. Пассажиров на борту данного воздушного судна не было», — сообщили РБК в пресс-службе Red Wings. Там пояснили, что самолет вернулся в аэропорт вылета по технической неисправности и осуществил благополучную посадку.

«Все члены экипажа чувствуют себя хорошо. В данный момент техническая служба авиакомпании работает над устранением выявленной неисправности», — добавили в пресс-службе.

Как пишет URA.RU, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, в самолете сработала сигнализация о сбое персонального компьютера, и через 35 минут после взлета он произвел благополучную посадку.