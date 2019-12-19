Губернатор Магадана ответил на жалобы по работе областной больницы

Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил РБК, что после жалоб в социальных сетях на нехватку постельного белья в Магаданской областной больнице там была проведена проверка. Однако, по словам Носова, о нехватке лекарств и искусственного питания для пациентов реанимации ему неизвестно.

«Про инсулин и все остальное первый раз слышу. Если у вас есть такая информация, мы ее обязательно проверим и примем меры… Финансовые ресурсы для обеспечения лекарствами есть», — сказал Носов РБК.

По его словам, о том, что в больнице нет постельного белья, ему пожаловались пользователи Instagram. Глава региона добавил, что после этих сообщений в больнице была организована проверка, и эта информация не подтвердилась. «Мы сейчас разбирались с бельем. Ситуацией занимались министр [здравоохранения области] и заместитель. Они утверждают, что по всем документам, которыми отчиталось руководство больницы и отделения, как минимум белья в избытке», — отметил Носов.

РБК направил запрос в Министерство здравоохранения и демографической политики и Магаданскую областную больницу.

Ранее ТАСС со ссылкой на представителя учреждения сообщил, что в больнице не хватает инсулина и других препаратов, искусственного питания для пациентов реанимационного отделения, а также постельного белья.