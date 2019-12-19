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Губернатор Магадана ответил на жалобы по работе областной больницы

Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил РБК, что после жалоб в социальных сетях на нехватку постельного белья в Магаданской областной больнице там была проведена проверка. Однако, по словам Носова, о нехватке лекарств и искусственного питания для пациентов реанимации ему неизвестно.

«Про инсулин и все остальное первый раз слышу. Если у вас есть такая информация, мы ее обязательно проверим и примем меры… Финансовые ресурсы для обеспечения лекарствами есть», — сказал Носов РБК.

По его словам, о том, что в больнице нет постельного белья, ему пожаловались пользователи Instagram. Глава региона добавил, что после этих сообщений в  больнице была организована проверка, и эта информация не подтвердилась. «Мы сейчас разбирались с бельем. Ситуацией занимались министр [здравоохранения области] и заместитель. Они утверждают, что по всем документам, которыми отчиталось руководство больницы и отделения, как минимум белья в избытке», — отметил Носов.

РБК направил запрос в Министерство здравоохранения и демографической политики и Магаданскую областную больницу.

Ранее ТАСС со ссылкой на представителя учреждения сообщил, что в больнице не хватает инсулина и других препаратов, искусственного питания для пациентов реанимационного отделения, а также постельного белья.

Как сообщил телеканал «Вести-Магадан», родственники пациентов областной больницы пожаловались на то, что им приходится самостоятельно покупать искусственное питание для пациентов реанимации. В больнице они получают только глюкозу. Также не хватает фильтров для аппаратов ИВЛ и перевязочных материалов.

Министр здравоохранения и демографической политики Сергей Чеканов заявил телеканалу, что не знает о нехватке лекарств. «Этих данных у меня нет. Что это за внутренние такие данные, которые говорят, что нет глюкозы, нет нутритивного питания, потому что было выделено 50 миллионов рублей из бюджета области для закупки, для обеспечения лекарственного», — приводит его слова телеканал.

По данным телеканала, в августе сотрудники учреждения передали в региональный Минздрав заявку на приобретение лекарств и расходных материалов на 77,5 млн руб., но в ведомстве ее не подписали. Просьбу удовлетворили позднее, сейчас препараты в пути, говорится в сюжете.

В конце ноября сообщалось о проблемах с тремя важнейшими антибиотиками для лечения муковисцидоза: иенама, фортума и колистина.

Теги: новости РБК, лекарства, медицина, инсулин, Магаданская область
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