Суд запретил главе Каталонии занимать государственные должности

Главу женералитата (правительства) Каталонии Кима Торру лишили права занимать государственные должности в течение 18 месяцев, передает Reuters.

Суд признал его виновным в неподчинении из-за отказа снять политическую символику со здания женералитата во время предвыборной кампании. Ему также выписали штраф в размере около €30 тыс.

Приговор может быть обжалован и поэтому пока не вступил в силу.

Во время весенней предвыборной кампании Торра отказался убрать плакат с надписью «Свободу политзаключенным и изгнанникам» и желтые ленты со здания женералитата в поддержку лидеров Каталонии, которые были причастны к организации референдума о независимости в 2017 году, уточняет The Guardian. Он счел решение ЦИК незаконным и отметил, что сам никогда не прикажет снять подобную символику. В противном случае это можно будет назвать «цензурой или нарушением прав», добавил он.

В середине октября лидеров Каталонии приговорили к длительным срокам лишения свободы до 13 лет за причастность к организации референдума о независимости в 2017 году. После голосования некоторых членов каталонского правительства задержали, а его глава Карлес Пучдемон с частью соратников скрылся за границей.