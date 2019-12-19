В жилых домах Подмосковья запретили продавать пиво и сидр на разлив

Кроме того, не допускается розничная продажа таких напитков в нежилых, встроенных и пристроенных помещениях в многоквартирных домах, вход в которые сделан со стороны двора или торца здания. Также в подобных помещениях будет нельзя продавать пиво на разлив. При этом запрет не распространяется на продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания.

Документ вступает в силу через шесть месяцев после его опубликования.