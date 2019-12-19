В жилых домах Подмосковья запретили продавать пиво и сидр на разлив

В Московской области ограничили продажу пива и других слабоалкогольных напитков в многоквартирных жилых домах. Соответствующее решение в трех чтениях приняли депутаты Мособлдумы, передает ТАСС.
«Законопроектом устанавливается дополнительное ограничение условий для розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи на территории Московской области», — заявил во время заседания министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.
По его словам, положение проекта закона направлено на реализацию концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем среди населения.
Законопроект вводит запрет на размещение магазинов пивных и прочих малоалкогольных напитков в торговых объектах, которые расположены в помещениях многоквартирных домов и переведены из категории жилых в нежилые.