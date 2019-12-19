Путин счел некорректным вопрос журналиста «Первого канала» о Зеленском

Президент России Владимир Путин заявил, что не дает характеристики главам других государств, в том числе уже покинувшим свои посты. Так он ответил на просьбу журналиста «Первого канала» рассказать о том, что он думает о президенте Украины Владимире Зеленском. Трансляцию пресс-конференции главы государства ведет телеканал «Россия 24».

«Я всегда уклоняюсь от ответа на вопросы подобного рода, считаю некорректным для себя отвечать на такие вопросы, давая характеристики своим коллегам», — сказал Путин.

Путин отметил, что давать характеристики историческим личностям еще можно. «По действующим людям как-то у меня язык не поворачивается», — сказал он. По его словам, у них могут плюсы и минусы, но раз они занимают высокие позиции, значит, прошли определенный отбор и являются незаурядными.

Путин и Зеленский впервые встретились на саммите «нормандской четверки» в Париже в начале декабря. После переговоров президент Украины рассказал, что с Путиным тяжело было договариваться, так как он подробно разбирает каждый вопрос.