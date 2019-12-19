В Брюсселе заявили о надежде на прорыв в переговорах по газу

В Брюсселе заявили о надежде на прорыв в переговорах по газу

Еврокомиссия (ЕК) надеется на прорыв в трехсторонних переговорах с участием представителей ЕК, России и Украины, очередной раунд которых пройдет сегодня, 19 декабря, в Берлине. Об этом журналистам заявил вице-президент ЕК Марош Шефчович.

Он отметил, что в первую очередь нужно выслушать обе стороны, «которые имели очень интенсивные контакты в течение последних дней и ночей». «Все стороны уверены, что нужны позитивные сигналы рынку», — сказал Шефчович (цитата по «РИА Новости»).

«Готовы провести второй важный раунд сегодняшних трехсторонних переговоров с Украиной и Россией», — написал он в Twitter.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров прошел 28 октября. По итогам встречи глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что «Еврокомиссия и украинские партнеры настроены конструктивно». Он отметил, что на встрече обсуждались вопросы, касающиеся урегулирования судебных споров «Газпрома» с «Нафтогазом».