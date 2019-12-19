Гидрометцентр объявил о штормовом предупреждении в Москве

Гидрометцентр объявил о штормовом предупреждении в Москве

В Москве объявили штормовое предупреждение. Ветер усилится до 19–24 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение будет действовать с 10:30 до 21:00 в четверг, 19 декабря. Синоптики отметили, что ожидается усиление западного и северо-западного ветра.

По данным Гидрометцентра, днем будет облачная погода и небольшие осадки. Воздух прогреется до плюс 3–5 градусов.

Накануне Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности на 19 декабря. Синоптики рассказали, что ветер усилится в северных областях Центрального федерального округа. В частности, в Московской, Ярославской, Костромской, Тверской и Ивановской областях. Он будет достигать 20–25 м/c. В этих субъектах также ожидается снег, мокрый снег и дождь.