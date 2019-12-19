Производителям шампанского предрекли крах из-за закона о вине

Предложенные в принятом Госдумой законопроекте меры нуждаются в отсрочке и адаптации, заявил РБК президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов. По его словам, запрет на импортный виноматериал может привести к уходу производителей игристых вин с рынка.

«Мы не против закона, но для такого рода изменений, которые он предлагает, требуется не моментальный запрет, а отсрочка и постепенный план введения, чтобы рынок успел адаптироваться», — сказал Титов. По его словам, если подходить к исполнению закона «чисто технически», то «Абрау-Дюрсо» получит этикетку, на которой будет написано, что это не вино.

При текущих темпах высадки винограда, для того чтобы закрыть дефицит собственного виноматериала, потребуется четыре, максимум семь лет. Около 60% продукции «Абрау-Дюрсо» производится из импортного материала, частично свои потребности компания может закрыть, покупая сырье на российском рынке, утверждает Титов. «Если продукт «Абрау-Дюрсо» станет чуть более редким и подорожает, то производители около 100 млн л игристых вин просто уйдут с рынка», — сказал он.

Накануне, 18 декабря, Госдума приняла законопроект «О виноградарстве и виноделии», внесенный группой депутатов во главе с бывшим главным санитарным врачом Геннадием Онищенко. В документе среди прочего предусмотрен запрет на производство вина из импортного виноматериала. Кроме того, напитки, состоящие из вина и добавок, должны будут иметь надпись «не является вином» на этикетке.