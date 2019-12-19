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В Свердловской области один охотник случайно застрелил другого

В Свердловской области в лесу один охотник случайно выстрелил в другого, из-за сильной потери крови мужчина погиб, сообщили в региональном управлении СК.

По данным следствия, двое жителей Краснотурьинска охотились в лесу на территории Карпинского района днем в среду, 18 декабря. Из-за полученного ранения ног мужчина 1963 года рождения потерял много крови. Ему оказали первую помощь другие охотники, но спасти пострадавшего не удалось.

По факту случившегося СК завел уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).

В начале ноября в Новосибирской области двое мужчин отправились на охоту на озеро Убинское и пропали при неизвестных обстоятельствах. Их тела спасатели нашли рядом с лодкой.

Теги: охота, Свердловская область, смерть
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