В Новосибирской области спасатели нашли тела двух пропавших охотников

В Новосибирской области обнаружены тела двух охотников, пропавших 1 ноября. Об этом сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на региональную аварийно-спасательную службу.

По информации службы, два жителя Новосибирской области пропали при невыясненных обстоятельствах 1 ноября около 14:00 по местному времени. Мужчины в возрасте 45 и 42 лет отправились на озеро Убинское на охоту на лодке «Сибирячка» с подвесным мотором.

Из-за холодов проводить поиски с помощью легких лодок небезопасно, поэтому спасатели решили использовать аэробот и вездеход. Всего в поисках участвовали более 30 человек.

11 ноября при помощи беспилотника на озере удалось найти лодку, а рядом с ней два мужских тела. Спасатели доставили их на берег и передали полиции.

Озеро Убинское — второе по величине в Новосибирской области. Его площадь — 436 кв. км. Расположено на территории двух районов, Убинского и Каргатского. Максимальная глубина озера местами достигает 3 м.