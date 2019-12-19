Летчики Черноморского флота провели учебные дуэли в Крыму

Истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-24М из состава Морской авиации и ПВО Черноморского флота провели учебные воздушные дуэли в Крыму. Об этом сообщают «Вести.Крым» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ) Алексея Рулева.

По его словам, летчики выполнили полеты по одиночному плану, в составе пар, а также в составе звеньев. В конце учений они провели дуэльные упражнения и отработали элементы сложного пилотажа.

Всего в учениях принимали участие шесть самолетов из состава Морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота.

В конце сентября в Крыму прошли учения морпехов ЧФ. Всего в них участвовали 3 тыс. человек, а также 12 кораблей. Военнослужащие высадились на побережье с десантного корабля «Орск», а затем провели бой и заняли участок условного противника.