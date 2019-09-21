В Крыму прошли масштабные учения морпехов

В Крыму около 3 тыс. морпехов Черноморского флота приняли участие в тактических учениях. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на заявление начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулева.

По словам Рублева, военнослужащие под прикрытием армейской авиации Южного военного округа высадились с десантного корабля «Орск» на необорудованный участок побережья. После этого они успешно провели бой за высадку и заняли участок условного противника.

«В роли условного противника выступили подразделения соединения береговой обороны армейского корпуса флота с приданными подразделениями артиллерии и воздушного десанта», — уточнил он.

Всего в учениях приняли участие 12 кораблей, включая фрегат «Адмирал Эссен», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и большой десантный корабль «Орск», а также более 300 единиц военной техники и 30 самолетов и вертолетов.