Под Иваново задержали сбившего насмерть ребенка водителя

В Ивановской области задержали водителя, который насмерть сбил девятилетнюю девочку и уехал с места аварии, сообщил представитель регионального управления МВД Владислав Радостин, передает «РИА Новости».

В отношении мужчины 1991 года рождения завели уголовное дело по ч. 3 ст. 264 (нарушение правил использования транспортного средства, которое привело к гибели участника дорожного движения), сейчас он находится в СИЗО.

По предварительным данным, мать с ребенком сбили на нерегулируемом пешеходном переходе в городе Кинешма. После аварии водитель скрылся с места происшествия, женщина получила травмы, а девочка погибла. Позже при осмотре автомобиля к полицейским обратились мужчина и женщина: по их словам, они находились в салоне автомобиля во время аварии.

19 декабря в Петербурге автомобиль сбил во дворе дома пятилетнюю девочку, в результате чего ребенок получил тяжелые травмы. Водитель с места происшествия скрылся. Сейчас ГИБДД проводит проверку, мужчину разыскивают.