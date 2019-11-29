В Псковской области перевернулся перевозивший детей автобус

Фото: Следственное Управление СК РФ по Псковской области

В Псковской области автобус съехал в кювет и перевернулся, четверо детей и один взрослый госпитализированы, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы УМВД по региону.

По словам представителя УМВД, всех пострадавших госпитализировали в больницы города Пскова. Двое детей получили ушибы, еще у двоих диагностированы переломы носа и ключицы, у пострадавшей женщины — перелом лопатки.

«Это был школьный автобус, в нем находилось 13 человек — десять детей и трое взрослых. Цифры по пострадавшим разнятся», — сказали РБК в пресс-службе МЧС по региону.

По информации пресс-службы администрации Псковской области, губернатор Михаил Ведерников после случившегося инициировал проведение проверки безопасности в организации школьных перевозок. Он также поручил провести служебную проверку по факту произошедшего ДТП.

По данным властей, автобус вез детей к месту учебы. Всего в салоне находилось десять пассажиров, в том числе семеро детей.