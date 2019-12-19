Кремль ограничил размер плакатов журналистов на пресс-конференции Путина

Кремль обратился к журналистам с просьбой не использовать плакаты, превышающие по размеру формат А4, во время большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая состоится 19 декабря в Центре международной торговли в Москве. Об этом говорится в сообщении департамента аккредитации и брифингов Управления пресс-службы и информации главы государства, поступившем в РБК.

«Просьба во время пресс-конференции не использовать плакаты размером более формата А4 (210мм×297мм)», — говорится в сообщении.

В департаменте пояснили, что плакаты большего размера мешают работе фотографов и операторов.

В свою очередь «РИА Новости», ссылаясь на сообщение Кремля, передает, что во время пресс-конференции Путина попросили не использовать плакаты размером более формата А3 (297мм×420 мм).