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Пять человек погибли из-за обвала при строительстве метро в Ташкенте

В Узбекистане пять человек погибли в результате обвала грунта при строительстве метро, сообщил портал Tengrinews.

Из-за продолжительных дождей на строящемся участке Юнусабадской линии в Ташкенте утром 18 декабря обрушилось около 250 куб. м грунта. В результате происшествия погибли пять человек, их личности уже установлены.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и строительные подрядчики, ранее спасатели откачивали воду из образовавшейся ямы.

В начале ноября в Башкирии во время проведения земляных работ обвалилась стенка траншеи. В результате происшествия трех рабочих завалило землей. Спасателям удалось откопать мужчин, один из них погиб, двух передали медикам.

Теги: Ташкент, погибшие, обвал грунта
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