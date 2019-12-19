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Пассажир автомобиля погиб в ДТП с микроавтобусом в Иркутской области

В Иркутской области по маршруту Шерагул — Тулун столкнулся автомобиль Isuzu с микроавтобусом Ford. Об этом сообщает IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По предварительным данным, в результате аварии погиб пассажир автомобиля, еще девять человек доставлены в больницу. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

В Карелии в среду при столкновении автобуса с автомобилем погиб один человек, еще 14 пострадали. Отмечалось, что машина при обгоне выехала на встречную полосу и врезалась в автобус, где находилось 15 пассажиров.

 

Теги: ДТП, Иркутская область, авария
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