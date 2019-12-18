В ДТП с автобусом в Карелии пострадали 14 человек

В ДТП с автобусом в Карелии пострадали 14 человек

При столкновении автобуса и автомобиля в Карелии погиб человек, еще 14 пострадали, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД республики.

«Водитель автомобиля Nissan погиб, пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии», — заявили в пресс-службе. Там также сообщили, что трое пассажиров микроавтобуса госпитализированы и, по предварительным данным, амбулаторное лечение назначили десяти пассажирам.

ДТП произошло в среду в 16:10 мск на 708-м километре трассы «Кола», сообщало «РИА Новости» со ссылкой на ГИБДД. Автомобиль Nissan Almera при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в автобус, перевозивший 15 пассажиров. Автобус следовал из Сегежи в Петрозаводск.