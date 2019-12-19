Boeing 767 экстренно приземлился в Японии из-за загоревшегося двигателя

Летевший в Токио самолет Boeing 767 японской авиакомпании ANA совершил экстренную посадку в Фукуоки, сообщает Nishinippon со ссылкой на управление аэропорта.

Экипаж обнаружил неисправность двигателя лайнера сразу же после взлета около 9:50 (3:50 мск). Очевидцы сообщали о черных клубах дыма из-под правого крыла самолета. Приземление прошло успешно. На борту находилось 270 пассажиров и 8 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

После инцидента аэропорт Фукуоку закрыл взлетно-посадочную полосу.

17 декабря самолет Airbus A320 авиакомпании S7 Airlines вернулся в Новосибирск через два часа после вылета. На борту находились более 150 пассажиров. Отмечалось, что во время полета экипаж самолета зафиксировал повышенную вибрацию одного из двигателей, в связи с чем принял решение посадить лайнер.



