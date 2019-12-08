ВВС Израиля нанесли ответный удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

ВВС Израиля нанесли ответный удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию ударов по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны в Twitter.

Одной из целей был военный лагерь боевиков, помимо этого, была уничтожена позиция ХАМАС на севере сектора Газа, отмечается в сообщении.

Ранее боевики группировки выпустили три ракеты по территории Израиля, сообщила The Times of Israel. Их перехватила система противовоздушной обороны «Железный купол».

26 ноября израильские военные сообщили о двух ракетах, запущенных из сектора Газа по территории страны, одну из них системе ПВО удалось перехватить.