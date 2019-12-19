Оппозиционные партии заблокировали заседание аграрного комитета Рады

Народные депутаты Верховной рады партии «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» заблокировали работу аграрного комитета Верховной рады, где рассматривались поправки к законопроекту о продажи земли сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает издание «Левый берег».

На заседание пришли члены парламента от оппозиционных партий и попытались остановить работу комитета, потребовав отложить принятие законопроекта до следующего года. Между некоторыми политиками произошла потасовка, комитет остановил свою работу, рассмотрев около 200 поправок из 4 тыс.

Как написал в своем Facebook сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, им удалось отложить рассмотрение проекта на февраль будущего года. «Можно ли уже праздновать? Ни в коем случае! Зная креативность молодой новой команды, я очень боюсь, что в любой момент все может поменяться», — добавил он.

13 ноября Верховная рада в первом чтении одобрила закон об открытии в стране рынка земли с октября 2020 года. С 2001 года на Украине действует мораторий на продажу земель сельхозназначения. Согласно законопроекту, правом покупки земель смогут обладать граждане Украины, украинские юридические лица, территориальные общины и государство. Иностранные компании или граждане также смогут приобретать права собственности, если пользуются украинскими землями более трех лет.

