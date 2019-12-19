Моралес назвал «несправедливым и незаконным» ордер на его арест

Моралес назвал «несправедливым и незаконным» ордер на его арест

Экс-президент Боливии Эво Моралес назвал несправедливым и незаконным решение прокуратуры страны о выдаче ордера на его арест. Об этом он написал в своем Twitter.

«Он меня не пугает. Пока я жив, я продолжу борьбу за свободную и суверенную Боливию», — пообещал он.

Ранее стало известно, что прокуратура Боливии выдала в рамках расследования уголовного дела в отношении Моралеса ордер на арест политика. Он обвиняется в в подстрекательстве к «мятежу и терроризму» после своей отставки.

В качестве доказательств следствие использует запись телефонной беседы, на которой один из участников призывает в целях дискредитации нового руководства страной запретить поставки топлива и продовольствия в крупные города Боливии. Голос этого человека приписывают бывшему главе государства Эво Моралесу.