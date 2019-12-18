Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили

Около 40 граждан Израиля были задержаны в среду по прилете из Тель-Авива. О причинах задержания информации пока нет

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Большинство израильтян, которые были задержаны в среду в аэропорту Домодедово, отпустили. Об этом сообщили РБК в пресс-службе посольства Израиля в Москве.

Сколько именно человек отпустили, собеседник не уточнил. Ранее в дипмиссии сообщали, что число задержанных составляет от 40 до 46 человек. О причинах задержания граждан Израиля в московском аэропорту по-прежнему не известно.

По данным информированного источника «Интерфакса», в отношении граждан проведены дополнительные проверки, были запрошены документы. После чего большинство граждан были отпущены и успешно прошли погранконтроль.

Речь идет о пассажирах рейса, который прилетел в среду в Домодедово из Тель-Авива. В израильском посольстве сообщали, что задержания произошли сразу по прилете около 17:00. «Они вышли с самолета, некоторых сразу задержали», — отмечали в пресс-службе дипмиссии.